Şiddetli dolu yağışında 40 bin dekar tarım arazisi zarar gördü
Osmaniye’de önceki günlerde etkili olan şiddetli dolu yağışında 40 bin 500 dekar tarım arazisi ile 25 küçükbaş hayvanın zarar gördüğü tespit edildi.
Osmaniye merkez ve Kadirli ilçesinde önceki günlerde etkili olan şiddetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı bazı köyler ile Kadirli ilçesine bağlı Tozlu, Tekeli, Kesikkeli, Mecidiye köylerindeki tarım arazileri de dolu yağışından etkilendi.
AK Parti Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, AK Parti Osmaniye İl Başkanı Seydi Gülsoy ile Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç dolu yağışından dolayı zarar gören mısır ve buğday tarlalarında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı köylerde 5 bin dekar mısır ve 500 dekar buğday ile Kadirli ilçesinde 30 bin dekar mısır ve 5 bin dekar buğday olmak üzere 40 bin 500 dekar tarım arazisinin şiddetli dolu yağışından zarar gördüğü belirtildi. Ayrıca 25 küçükbaş hayvanın zarar gördüğü ifade edildi.
Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şiddetli dolu yağışından dolayı zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletmişti.
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