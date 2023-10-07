Sıfır otomobil kampanyasına Jeep de katıldı: 175 bin TL indirim

Tüm modellerinde elektrifikasyona geçen, ürün yelpazesi 4xe şarj edilebilir hibrit ve e-Hybrid modellerinden oluşan Jeep yeni kampanyalar düzenliyor.

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Yayınlanma: 07.10.2023 - 18:27
Sıfır otomobil kampanyasına Jeep de katıldı: 175 bin TL indirim
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Ürün yelpazesi 4xe şarj edilebilir hibrit ve e-Hybrid modellerinden oluşan marka, elektrifikasyon yolculuğuna 2030'da '0 emisyon özgürlüğü' vizyonuyla iddialı bir şekilde devam ediyor.

Türkiye'de Renegade ve Compass e-Hybrid ve 4xe plug-in hybrid modelleri, yeni nesil hibrit teknolojileri sayesinde çevreci ve yakıt tüketiminde avantajlı olmaları ile öne çıkıyor.

Küçük SUV segmentinde yer alan Renegade e-Hybrid, markanın 7'li ızgara ve trapezyonel çamurluklar gibi güçlü mirasını yansıtıyor. Kompakt SUV modeli Compass e-Hybrid ise kabin genişliği ve teknolojik özellikleriyle ön planda.

Her iki modelde de yer alan e-Hybrid güç sistemi, EV özelliğiyle sürücülere tamamen elektrikli modda araç kullanma imkânı sunuyor. 

EKİME ÖZEL SATIŞ VE KREDİ KOŞULLARI

Renegade, ekim sonuna kadar Koç Fiat Kredi'den '200 bin TL'ye 12 ay, yüzde 0' faizli kredi ve 100 bin TL'ye varan showroom özel indirimle 1 milyon 460 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Compass ise kampanya kapsamında Koç Fiat Kredi'den '200 bin TL'ye 12 ay, yüzde 0' faizli kredi ve 175 bin TL showroom özel indirimiyle 1 milyon 824 bin 450 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.???????


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