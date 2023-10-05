Sıfır ve ikinci el otomobillere indirim kampanyası geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el ve sıfır araç fiyatlarında yüzde 15’e varan düşüşler olduğunu belirtti. Bolat, yıl sonunda sıfır araçlarda indirim kampanyaları olacağını da duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 05.10.2023 - 14:43
Sıfır ve ikinci el otomobillere indirim kampanyası geliyor
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el ve sıfır araç satışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat, otomobil piyasasında fiyatların yüzde 15 seviyesinde gerilediği ifade etti.

İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLAYACAK

Yıl sonunda sıfır araçlarda indirim kampanyaları olacağını belirten Ömer Bolat, "Otomobil piyasasında hem ikinci el satışlarda hem sıfır araba satışlarında bolluk meydana geldi. Fiyatlarda yüzde 15’e varan düşüşler var. Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında yüzde 10 ila 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık, başlayacağız. Rekabetçiliği yeniden kazanmış olduk. Rekabetle birlikte fiyat düşüşleri de beraberinde gelecek" ifadelerini kullandı.


Ömer Bolat otomobil 2. El Otomotiv

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