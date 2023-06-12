Sıfır otomobillere zam furyası! Yedi markanın 37 modelinin fiyatlarına dev zam
Döviz kurundaki önlenemeyen yükseliş ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı sıfır kilometre araçlarda yeni zam dalgası başlatırken, birçok marka da fiyatlarını güncelledi. Son dönemde, Yedi otomobil markasının 37 modeline zam geldi.
Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu. Bir hafta önce Renault, Fiat ve Seat, yüzde 4-5 arasında zam yapmıştı. Öncesinde de 11 otomobil markasında fiyatlar yüzde 10’a yakın artmıştı.
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Twitter hesabından yedi otomobil markasının 37 modeline gelen yeni zamları duyurdu.
Özpeynirci, bugün itibariyle gelen zamları şöyle sıraladı:
*RENAULT - Clio, Taliant, Captur, Megane Express Van: Yüzde 12; Renault Austral: Yüzde 21
*HONDA - Civic, Jazz, HR-V, CR-V, City, Accord: Yüzde 12
*VOLKSWAGEN - Amarok, Caddy, Caddy Cargo: Yüzde 13
*PEUGEOT - 208, 2008, 308, 408, 5008, Rifter, Partner Van: Yüzde 8-9
*OPEL - Corsa, Astra, Crossland, Mokka, Grandland, Combo: Yüzde 5-8,5
*CITROEN - C3, C3 Aircross, C4, C4X, C5 Aircross, C-Elysee, Berlingo: Yüzde 5-8
*NISSAN- Juke, Qashqai, X-Trail: Yüzde 8-9
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan kurmaylarına talimat
- Açıklamaları gündem oldu: 'Asgari ücretli ölsün'
- İYİ Parti'de üst düzey istifa!
- Hapisten kaçırılan belediye başkanı
- TİSK Başkanı'ndan 'asgari ücret' açıklaması
- İdiz'den Sabah'ta 'çıplaklık' isyanı
- Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı!
- Başkanlar harekete geçti
- BioNTech davasında yeni gelişme
- Fatih Altaylı, CHP için olası senaryoyu yazdı!