Sıfır otomobillere zam furyası! Yedi markanın 37 modelinin fiyatlarına dev zam

Yayınlanma: 12.06.2023 - 16:55

Güncelleme: 12.06.2023 - 17:47

Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu. Bir hafta önce Renault, Fiat ve Seat, yüzde 4-5 arasında zam yapmıştı. Öncesinde de 11 otomobil markasında fiyatlar yüzde 10’a yakın artmıştı.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Twitter hesabından yedi otomobil markasının 37 modeline gelen yeni zamları duyurdu.

Özpeynirci, bugün itibariyle gelen zamları şöyle sıraladı:

*RENAULT - Clio, Taliant, Captur, Megane Express Van: Yüzde 12; Renault Austral: Yüzde 21

*HONDA - Civic, Jazz, HR-V, CR-V, City, Accord: Yüzde 12

*VOLKSWAGEN - Amarok, Caddy, Caddy Cargo: Yüzde 13

*PEUGEOT - 208, 2008, 308, 408, 5008, Rifter, Partner Van: Yüzde 8-9

*OPEL - Corsa, Astra, Crossland, Mokka, Grandland, Combo: Yüzde 5-8,5

*CITROEN - C3, C3 Aircross, C4, C4X, C5 Aircross, C-Elysee, Berlingo: Yüzde 5-8

*NISSAN- Juke, Qashqai, X-Trail: Yüzde 8-9