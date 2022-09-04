Sıfır telefon fiyatları yurttaşı ikinci ele yöneltti
Sıfır telefon fiyatlarındaki fiyat artışları, ikinci el satışlarını yükseltti. Yüksek fiyatlar nedeniyle sıfır telefon alamayan yurttaşlar ayrıca ellerindeki telefonları tamir ettirmeye başladı.
Son günlerde piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle sıfır telefon fiyatları yükselmiş durumda.
Pandemiye bağlı olarak devam eden tedarik ve çip sorunu gibi nedenlerden dolayı cep telefonu fiyatları el yakarken, ikinci el telefonlara olan ilgi de artıyor. Yeni telefon almak isteyen yurttaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle sıfır telefon alamazken sahip olduğu telefonu tamir ettirip kullanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz seneye göre ikinci el telefon satışlarının 2 ila 3 katına çıktığını söyleyen esnaflar, taleplere yetişemediklerini belirtiyor.
“TALEPLERE YETİŞEMİYORUM”
Yurttaşın satacağı zaman zarar etmeyeceği telefonları tercih ettiğini dile getiren Dursun Ali Azizoğlu 14 senedir telefon satışı yapıyor. İkinci el telefon alırken güvenilir yerlerden alınmasının öneminden bahseden Azizoğlu, “Sıfır telefon satışlarımız da var ama ağırlıklı olarak ikinci el telefonlar satıyorum. Sıfır telefon fiyatlarındaki artış ikinci el telefon satışlarını epey etkiledi. Sıfır telefonların fiyatı arttıkça ikinci el telefon fiyatları da artıyor. Artı buna ek olarak vatandaş artık daha fazla tamire yöneldi. Yeni telefon almaktan ziyade kendi telefonunu tamir ettirip kullanmaya başladı. İkinci el telefon satışım geçen sene de yüksekti ama bu sene nerdeyse 2 3 katına çıktı. Taleplere yetişemiyorum. Vatandaş genelde satacağı zaman zarar etmeyeceği telefonları tercih ediyor. İkinci el telefon alırken güvenilir yerlerden alınmalı” ifadelerini kullandı.
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