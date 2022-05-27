Son Dakika: Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı artırıldı

27 Mayıs 2022 Cuma, 00:23

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre aralık ayı sonuna kadar sigara, alkollü içkiler ve içeceklerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) asgari maktu tutarları değiştirildi.

Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu.

Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu.

Saf alkol / litrede maksimum maktu ÖTV 481 TL'den 602 TL'ye çıktı. Yüzde 45 alkol oranlı içkilerin litresinden 64 TL civarı ek vergi alınacak. Maktu ÖTV Ocak ayında 326'dan 481 TL'ye çıkmıştı.

ÖTV ZAMMI ERKENE ÇEKİLMİŞ OLDU

Sigara ve alkollü içkilerdeki maktu vergiler 6 ayda bir enflasyon oranında artırılıyordu. İktidar, enflasyondaki yükselişi dikkate alarak haziran ayı sonunda yapması gereken artışı bir ay öne çekerek ÖTV artış oranını düşürmüş oldu.