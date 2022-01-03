Sigarada görülmemiş zam beklentisi
Hem alkole hem de sigaranın Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) yüzde 47,40 zam yapıldı. Bu artış, sigara ve alkolde olağanüstü fiyat artışına neden olacak.
TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, sigara ve alkol grubundan alınan özel tüketim vergisindeki artış oranı da belli oldu.
Yıllık üretici enflasyonu rakamlarına göre, iktidar, sigara ve alkol grubundan alınan özel tüketim vergisine (ÖTV) yüzde 47,4 oranında zam yaptı.
ÖTV cetvelindeki değerlere göre biradaki maktu ÖTV tutarı 2,3933 TL’den 3,52 TL’ye, rakıdaki ÖTV 326,99 liradan 481,98 TL’ye çıkartıldı.
Alkol derecesi yüzde 18 ve daha az olan şaraplardaki ÖTV tutarı 92,29 TL’den 140,5 TL’ye, alkol derecesi yüzde 22 ve fazla olanlarda 326,99 TL’den 481,98 TL’ye yükseltildi.
Bir litre rakıda ÖTV tutarı, 326,99 TL’den 481,98 TL’ye yükseldi. Böylece, alkol oranı yüzde 45 olan 100'lük rakıda ÖTV tutarı, 216,89 TL’ye yükseldi.
SİGARADA DEV FİYAT ARTIŞI
Tütün içeren sigaralardan alınan asgari maktu vergi tutarı 0,4883’den TL’den 0,7197 TL’ye, maktu vergi tutarı ise 0,4851’den 0,7150 TL’ye çıkartıldı.
Sözcü'de yer alan habere göre, sigara fiyatlarının bu oranlardan sonra 4 TL ve üzerinde artması bekleniyor.
Tütün içeren purolardan alınan asgari maktu vergi tutarı 0,4386’den TL’den 0,6464 TL’ye, maktu vergi tutarı ise 0,5863’den 0,8642 TL’ye çıkartıldı.
İçki ve sigaranın maktu ÖTV tutarları her 6 ayda bir Yİ-ÜFE oranında artırılıyor. İktidar geçen temmuz ayında oluşan yüzde 22.04’lük zammı enflasyonla mücadele gerekçesiyle uygulamamıştı.
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