Vergi uzmanı Ozan Bingöl'den ÖTV tepkisi: Sigara ve alkolde...
Vergi uzmanı Ozan Bingöl, sigara ve içki grubundan alınan ÖTV zammına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Vergi uzmanı Ozan Bingöl, sigara ve içki grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi'ndeki (ÖTV) artış üzerine açıklamalarda bulundu.
Twitter hesabından tepki gösteren Bingöl, “Bir litre rakıda 326,99? olan ÖTV %47,4 artarak 481,98? olmuştur. Bu durumun toplum sağlığını korumak ile ilgisi kalmamıştır" dedi.
Bingöl açıklamasının devmaında, “Gelir odaklı bir vergileme yaklaşımı oluşmuş hatta alkolden alınan ÖTV, bir vergi politikası aracı olmaktan çıkıp yaşam tarzına müdahaleye dönüşmüştür!” ifadelerini kullandı.
Bir litre rakıda 326,99? olan ÖTV %47,4 artarak 481,98? olmuştur.— Ozan Bingöl (@ozanbingoll) January 3, 2022
Bu durumun toplum sağlığını korumak ile ilgisi kalmamıştır. Gelir odaklı bir vergileme yaklaşımı oluşmuş hatta alkolden alınan ÖTV, bir vergi politikası aracı olmaktan çıkıp yaşam tarzına müdahaleye dönüşmüştür!
NE OLMUŞTU?
Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu.
Son 5 yıl itibarıyla sigara ve alkollü içecekler grubunun enflasyon sepetindeki ağırlıkları şu şekilde:
2017 - Yüzde 5,87
2018 - Yüzde 5,14
2019 - Yüzde 4,23
2020 - Yüzde 6,06
2021 - Yüzde 4,88
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