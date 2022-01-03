Son dakika | Sigara ve alkolde ÖTV zammı

Son dakika | Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2022 Pazartesi, 14:22
Son dakika | Sigara ve alkolde ÖTV zammı
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Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu.

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