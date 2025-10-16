Sigaraya dev zam... İşte güncel fiyatlar!

Türkiye'deki tütün pazarı firmalarından Philips Morris, tütün mamullerinden sigaraya paket başına ortalama 5 lira zam yaptı. Firmanın sigara markalarının en ucuzu 95 liraya, ortalama fiyatlar ise 100-105 liraya yükseltildi.

"HAYIRLI OLSUN MEMLEKETE"

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya gelen yeni zammı sosyal medya hesabından, şu sözlerle duyurdu:

"Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun memlekete! Fiyatlar 100 ila 105 TL arasına yükseldi. En ucuz sigara ise artık 95 TL oldu."

Zamlı fiyatlar, bugünden itibaren geçerli olacak.