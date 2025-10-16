Sigaraya dev zam... İşte güncel fiyatlar!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.10.2025 08:37:00
Haber Merkezi
Philip Morris grubu, sigara fiyatlarına ortalama 5 lira zam yaptı. Zam haberini sosyal medya hesabından duyuran Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş "Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun memlekete! Fiyatlar 100 ila 105 TL arasına yükseldi. En ucuz sigara ise artık 95 TL oldu" dedi.

Türkiye'deki tütün pazarı firmalarından Philips Morris, tütün mamullerinden sigaraya paket başına ortalama 5 lira zam yaptı. Firmanın sigara markalarının en ucuzu 95 liraya, ortalama fiyatlar ise 100-105 liraya yükseltildi.

"HAYIRLI OLSUN MEMLEKETE"

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya gelen yeni zammı sosyal medya hesabından, şu sözlerle duyurdu:

"Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun memlekete! Fiyatlar 100 ila 105 TL arasına yükseldi. En ucuz sigara ise artık 95 TL oldu."

Zamlı fiyatlar, bugünden itibaren geçerli olacak.

İlgili Konular: #Sigara #zam

