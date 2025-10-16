Sigaraya dev zam... İşte güncel fiyatlar!

Türkiye'deki tütün pazarı firmalarından Philips Morris, tütün mamullerinden sigaraya paket başına ortalama 5 lira zam yaptı. Firmanın sigara markalarının en ucuzu 95 liraya, ortalama fiyatlar ise 100-105 liraya yükseltildi.
"HAYIRLI OLSUN MEMLEKETE"
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya gelen yeni zammı sosyal medya hesabından, şu sözlerle duyurdu:
"Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun memlekete! Fiyatlar 100 ila 105 TL arasına yükseldi. En ucuz sigara ise artık 95 TL oldu."
Zamlı fiyatlar, bugünden itibaren geçerli olacak.
Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun memlekete! Fiyatlar 100 ila 105 TL arasına yükseldi. En ucuz sigara ise artık 95 TL oldu.— Özgür Aybaş (@AybasOzgur) October 16, 2025