Şikayetler şimdiden başladı: Kasım indirimleri için uyarı

Şikayetvar, kasım indirimlerinde en çok şikayet edilen konuları derledi ve tüketicileri uyardı.

Şikayetvar, kasım indirimlerinde gelen şikayetlerin ardında sistem hataları, iptal edilen siparişler, fiyat oyunları ve stok sorunlarının olduğunu aktardı.

Şikayetvar verilerine göre, tüketiciler, ürünlerin indirim öncesi zamlanmasından, sepet aşamasında fiyat artışı yaşanmasından ve açıklama yapılmadan iptal edilen siparişlerden şikayet ediyor.

Kasım indirimlerinin ilk günlerinde bazı kullanıcılar indirim öncesi fiyat yükselişlerini ‘hileli indirim’ olarak nitelendirirken, kimileri de ‘Siparişim iptal edildi, fırsatı kaçırdım’ diyerek mağduriyetini dile getiriyor.

Platfrom, kasım indirimlerinde en çok şikayet edilen konuları şöyle sıraladı:

“Siparişlerin geç teslim edilmesi ya da hiç ulaşmaması: İndirim dönemindeki yoğunluk nedeniyle kampanya ürünlerinin belirtilen sürede teslim edilememesi.

“Yanlış ya da eksik ürün gönderimi: Yanlış model ürün gönderilmesi, ürünün eksik gelmesi ya da farklı bir ürün gelmesi.

“Siparişlerin iptal edilmesi: İndirimli fiyatla verilen siparişlerin “stok yok”, “yanlış fiyatlandırma” gibi gerekçelerle iptal edilmesi; bunun müşteri mağduriyetine yol açması

“Fiyat değişiklikleri ve iade sorunları: Örneğin ürün indirimli fiyattan alındıktan sonra fiyat daha da düşüyor ancak aradaki fark müşteriye iade edilmiyor ya da kampanya fiyatı ilan edilirken gerçek olarak o fiyat üzerinden satış yapılmıyor.

“Müşteri hizmetleri ve iletişim sorunları: Yoğun kampanya dönemlerinde satış sonrası destek, iade süreçleri, iletişim hattı gibi hizmetlerde aksama yaşanması.

“Kargo sektörüne özel şikayetler: Kargo firmaları ile ilgili olarak; kargonun gecikmesi, kaybolması, yanlış adrese teslim edilmesi, hasarlı ürün gelmesi.

“Pazaryeri siteleriyle ilgili özel sorunlar: Pazaryerlerinde yanlış/kusurlu ürün teslimi, iptal ve para iadesinde yaşanan gecikmeler, faturasız satış gibi sıkıntılar.”

"KASADA FİYAT DEĞİŞTİ"

Konuyla ilgili platforma ulaşan bazı şikayetler ise şöyle sıralandı:

“İndirime girmeden zam geldi: Fiyat 6 saatte 2 bin 500 TL arttı: Favorilerimde beklettiğim kurutma makinesi için Kasım indirimlerini bekliyordum. Kasım ayının başında indirim olacağına dair bildirim aldım. 30 Ekim sabahı saat 08.37’de fiyatı kontrol ettiğimde ürün 21 bin 499 TL idi. Aynı gün öğleden sonra, saat 14.23’te tekrar ürüne baktığımda fiyatın 23 bin 999 TL’ye yükseldiğini gördüm. Kasım indirimleri başlatılmadan hemen önce yapılan bu fiyat artışını haksızlık olarak görüyorum. Konuyla ilgili hızlı ve olumlu bir geri dönüş bekliyorum.

“Sepete ekleyince fiyata 2 bin TL ekleniyor: E-ticaret sitesinden üzerinden robot süpürge almak istedim. Kasım indirimi kapsamında ürünün fiyatı indirimli olarak gösteriliyor, ancak sepete eklediğimde fiyatı her seferinde 2 bin TL artıyor. Bu sorunu defalarca denedim ve her seferinde aynı durumla karşılaştım. Müşteri hizmetlerine ulaşmaya çalıştım fakat bir türlü bağlanamadım. Sepette fiyat artışı dışında herhangi bir hata mesajı veya teknik sorunla karşılaşmıyorum. Bu fiyatlandırma hatasının acilen düzeltilmesini ve ürünü ilan edilen indirimli fiyattan satın almak istiyorum.

“Gaming monitör bir günde 7 bin TL zamlandı: Biz Kasım indirimlerini beklerken gaming monitör teknoloji marketin sitesinde 12 bin 500 TL’den bir günde 19 bin 500 TL’ye çıkmış. Bu nasıl bir zamanlama anlamak mümkün değil. İndirim döneminde böyle saçma bir zam yapmak gerçekten çok yanlış. “İndirim ayı” dedikleri dönemde fiyat artıran firmalar tüketiciyi hayal kırıklığına uğratıyor.

“Siparişim açıklamasız iptal edildi, indirim hakkımı kaybettim: Kasım indirimleri kapsamında bir sipariş verdim. Ancak siparişim, hiçbir açıklama yapılmadan sistemde “iptal oldu” şeklinde görünüyor. Konuyla ilgili firmanın müşteri hizmetlerine ulaşmaya çalıştım fakat bağlantı kuramadım. Ücretim iade edildi ancak indirimden faydalanma hakkım kayboldu. Kasım indirimlerinden tekrar faydalanabilmem için benzer bir indirim ya da çözüm sunulmasını talep ediyorum.

“Kasım indirimiyle sipariş verdik, ertesi gün iptal ettiler: 2 Kasım tarihinde yüzde 51 indirim kampanyası otomatik kahve makinesi siparişi verdim Siparişim aynı gün “hazırlanıyor” aşamasına geçmişti, ancak ertesi sabah haber verilmeden siparişim iptal edildi. Müşteri hizmetleri ile görüştüğümde, satıcının yanlış fiyatlandırma yaptığı söylendi. Fakat ürünü doğrudan sitenin kendisi satıyordu. Ücret iadesinin yapılacağı bildirildi fakat kampanyadan yararlanamamış oldum. Aynı mağduriyeti daha önce de yaşadım; geçmiş yıllarda Kasım indirimlerinde büyük indirimle aldığım üç farklı ürün de gönderilmemişti. Her yıl benzer şekilde mağdur ediliyorum ve firmanın kampanya ile reklam yapıp ürünü göndermemesi güvenimi tamamen kaybetmeme sebep oldu.

“Kasım indirimi öncesi fiyat arttı: 27 Ekim 2025 tarihinde akıllı robot süpürgeyi 14 bin 999 TL fiyatla almak üzereyken, 28 Ekim 2025 sabahı ürüne tekrar baktığımda fiyatın bir anda 18 bin 999 TL’ye yükseldiğini gördüm. Herhangi bir ek kampanya ya da stok bilgisi değişikliği olmadan, kısa sürede bu kadar yüksek bir fiyat artışı yapılmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Ayrıca Kasım indirimleri öncesinde fiyatın artırılıp, sonrasında indirim yapılıyormuş gibi gösterileceğini düşünüyorum. Bu tür uygulamaların tüketicileri yanıltıcı ve haksız olduğunu düşünüyorum.”