Silivri yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Silivri ile özdeşleşen, adına bu yıl 60'sı düzenlenen Silivri yoğurdu festivalinde, Silivri yoğurdu Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı.
Silivri’de yoğurt festivalinin bu yıl 60.’sı düzenlendi. Düzenlenen festivalde Silivri yoğurdu Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı. Silivri Yoğurdunun coğrafi işaret belgesi TPE yetkilisi tarafından Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a takdim edildi.
“COĞRAFİ İŞARETLEMESİ ALINDI”
Silivri yoğurdunun coğrafi işaretlemesinin alındığını dile getiren Silivri Belediye Başkanı Yılmaz, "Yoğurt festivalinde Silivri’nin artık bir coğrafi işareti var, o da Silivri Yoğurdu, marka tescili yapıldı, coğrafi işaretlemesi alındı. Silivri Yoğurdu artık bundan sonra literatürlere girdi. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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