Son dakika... Mehmet Şimşek'ten CHP görüşmesi sonrası ilk açıklama

Yayınlanma: 25.06.2024 - 14:11

Güncelleme: 25.06.2024 - 14:27

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmede sunduğu öneri kapsamında dün Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Bakan Şimşek ile bir araya geldi.

Karatepe, dört saati aşan görüşme sonrası partisinin genel merkezine döndü. Görüşmeyle ilgili Özel’i bilgilendiren Karatepe, ardından basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede halkın beklentilerini dört ana başlıkta aktardıklarını söyleyen Karatepe; asgari ücrete ara zam talebini, emekli aylıklarının artırılması gerektiğini, tarımsal desteklerin anayasanın öngördüğü gibi milli gelirin yüzde 1’i oranında olması gerektiğini, çay ve buğday fiyatlarında güncelleme istediklerini ve vergide adaletsizliğin giderilmesini beklediklerini söyledi.

Karatepe, “Asgari ücretin ve emekli aylıklarının artırılmasının bir zorunluluk olduğunu ifade ettik. Ancak dört saatin sonunda acı reçeteyi yine vatandaşa çıkaran anlayışlarında bir değişim iradesi olmadığı maalesef gördük” dedi.

ŞİMŞEK'TEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de görüşmesi sonrası ilk açıklamayı yaptı.

Uygulanan ekonomik programa ilişkin detaylı sunum yaptıklarını belirten Şimşek, "Görüş ve önerilerini dinlediğimiz 4 saati aşan görüşmede gündeme getirilen tüm konularla ilgili perspektifimizi şeffaf bir şekilde kendilerine anlattık. Önerilerini, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettik" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Mehmet Şimşek şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kabul ettiğim CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yalçın Karatepe’yi protokol kurallarını uygulamadan binanın girişinde karşıladım ve makamda görüştüm.

Görüş ve önerilerini dinlediğimiz 4 saati aşan görüşmede gündeme getirilen tüm konularla ilgili perspektifimizi şeffaf bir şekilde kendilerine anlattık. Önerilerini, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettik. Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık.

Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik.

Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez."