Şimşek ve Erkan ABD’de yatırımcılar ile görüşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan ABD'de yatırımcılar ile bir araya gelecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ABD'de yatırımcılar ile görüşecek.
Şimşek ve Erkan, ocak ayının ikinci haftası New York’ta JPMorgan Chase & Co tarafından düzenlenen yatırımcılar toplantısına katılacak.
DÜNYA EKONOMİ FORUMU'NA KATILACAKLAR
Bloomberght'deki habere göre, yetkililer Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın yatırımcılar toplantısının ardından Dünya Ekonomik Forumu’na katılacaklarını söyledi.
Zirve 15-19 Ocak 2024 tarihlerinde İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenecek.
Bakanlık ve Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.
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