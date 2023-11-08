Şimşek ve Erkan ABD’de yatırımcılar ile görüşecek

Yayınlanma: 08.11.2023 - 14:41

Güncelleme: 08.11.2023 - 14:41

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ABD'de yatırımcılar ile görüşecek.

Şimşek ve Erkan, ocak ayının ikinci haftası New York’ta JPMorgan Chase & Co tarafından düzenlenen yatırımcılar toplantısına katılacak.

DÜNYA EKONOMİ FORUMU'NA KATILACAKLAR

Bloomberght'deki habere göre, yetkililer Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın yatırımcılar toplantısının ardından Dünya Ekonomik Forumu’na katılacaklarını söyledi.

Zirve 15-19 Ocak 2024 tarihlerinde İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenecek.

Bakanlık ve Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.