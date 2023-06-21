Şimşek'in ekibi oluşturuluyor: Erdoğan'dan onay çıktı
Açıklanan yeni kabineyle beraber ekonominin başına geçen Mehmet Şimşek’in ekibi oluşturulmaya başlandı. Buna göre AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şimşek’in 4 yardımcısına onay verdiği belirtiliyor.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni iktidar dönemi kabinesini açıklamasının ardından beklenen bakan yardımcısı atamalarında sona gelindi.
Ekonomim’den Maruf Buzcugil’in haberine göre, Erdoğan’ın bakanlarla birlikte üzerine çalıştığını açıkladığı bakan yardımcısı atamalarının kısa zamanda resmi gazetede yayımlanması bekleniyor.
Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in çalışmak istediği bakan yardımcılarına Erdoğan’dan onay çıktı. Şimşek, kısa sürede atamaları gerçekleşecek 4 bakan yardımcısı ile çalışması bekleniyor.
Şimşek’in bakanlığının görev alanındaki tüm faaliyetleri bakan yardımcılarının koordinasyonuyla yürütmek istediği, bu nedenle bakan yardımcısı atamalarına önem verdiği biliniyordu.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında kabinedeki tüm bakan yardımcılığı atamalarının toplu halde resmi gazetede yayımlanabileceği belirtiliyor.
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