Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendiren Bakan Şimşek, "2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz" diye konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2023 dönemi enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz" diye konuştu.
Bakan Şimşek şu sözleri kaydetti:
"Uyguladığımız programın gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdık. 2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz. Aylık enflasyonda devam eden düşüş ile yılsonu enflasyon yüzde 64,8 gerçekleşti. Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler 2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor. Büyüme ve cari açığın hedeflerimiz ile uyumlu olacağını öngörüyoruz. 2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir. 2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."
En Çok Okunan Haberler
-
- Laikliğe meydan okudu, tutuklandı!
- Memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!
- Saatler içinde değişen suçlama
- Terim'le konuşması ortaya çıktı!
- 'Bu bir ihbardır' diyerek herkesi uyardı
- Erdoğan Suudi Arabistan'a toz kondurmadı!
- Fabrikada skandal görüntü: Suratına fırlattı!
- Dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı değişiyor
- Fatih Altaylı hakkında soruşturma