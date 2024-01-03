Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendiren Bakan Şimşek, "2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 11:42
Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2023 dönemi enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz" diye konuştu.

Bakan Şimşek şu sözleri kaydetti:

"Uyguladığımız programın gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdık. 2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz. Aylık enflasyonda devam eden düşüş ile yılsonu enflasyon yüzde 64,8 gerçekleşti. Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler 2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor. Büyüme ve cari açığın hedeflerimiz ile uyumlu olacağını öngörüyoruz. 2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir. 2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."


Mehmet Şimşek enflasyon Bütçe büyüme

İlgili Haberler

Son dakika... Altı aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu

Son dakika... Altı aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu
Son Dakika... TÜİK aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı

Son Dakika... TÜİK aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı
Armağan Çağlayan'dan 'TÜİK' tepkisi: 'Enflasyona İbo Show filtresi uygulanmış gibi'

Armağan Çağlayan'dan 'TÜİK' tepkisi: 'Enflasyona İbo Show filtresi uygulanmış gibi'

En Çok Okunan Haberler