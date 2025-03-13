Kasap ile market arasında dev fark: Ramazanda et fiyatlarındaki uçurum büyüyor!
Et fiyatlarındaki artış kasaplar ile marketler arasındaki fiyat farkını gözler önüne serdi. Tüketiciler, aynı ürün için farklı satış noktalarında iki katına varan fiyatlarla karşılaşıyor. Bu durum, vatandaşın uygun fiyatlı et arayışını daha da zorlaştırıyor.
Ramazan ayı öncesinde et fiyatlarındaki büyük farklar yurttaşın tepkisine neden oldu. Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin (UKON) yayımladığı rapora göre, dana kıymanın kasaplardaki kilogram fiyatı 630 TL'yi bulurken Et ve Süt Kurumu mağazalarında ise 299 TL'ye kadar düşüyor.
FİYATLARDA YÜZDE 28 ARTIŞ
Dana kuşbaşı fiyatlarında da benzer bir tablo yaşanıyor. Kasaplarda 740 TL'ye satılan kuşbaşı, indirimli marketlerde 399 TL'ye, Et ve Süt Kurumu'nda ise 339 TL'ye kadar geriliyor.
UKON'un raporuna göre, karkas sığır eti fiyatlarında da yıllık yüzde 28'lik bir artış yaşandı. Geçen yıl 327,57 TL olan kilogram fiyatı, bu yıl 419,43 TL'ye yükseldi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise ramazan ayı boyunca gıda arzında sıkıntı yaşanmayacağını ve fiyat artışı beklenmediğini açıklamıştı.
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