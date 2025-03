Kasap ile market arasında dev fark: Ramazanda et fiyatlarındaki uçurum büyüyor!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 14:31

Ramazan ayı öncesinde et fiyatlarındaki büyük farklar yurttaşın tepkisine neden oldu. Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin (UKON) yayımladığı rapora göre, dana kıymanın kasaplardaki kilogram fiyatı 630 TL'yi bulurken Et ve Süt Kurumu mağazalarında ise 299 TL'ye kadar düşüyor.

FİYATLARDA YÜZDE 28 ARTIŞ

Dana kuşbaşı fiyatlarında da benzer bir tablo yaşanıyor. Kasaplarda 740 TL'ye satılan kuşbaşı, indirimli marketlerde 399 TL'ye, Et ve Süt Kurumu'nda ise 339 TL'ye kadar geriliyor.

UKON'un raporuna göre, karkas sığır eti fiyatlarında da yıllık yüzde 28'lik bir artış yaşandı. Geçen yıl 327,57 TL olan kilogram fiyatı, bu yıl 419,43 TL'ye yükseldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise ramazan ayı boyunca gıda arzında sıkıntı yaşanmayacağını ve fiyat artışı beklenmediğini açıklamıştı.