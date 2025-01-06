Site ve apartman aidatlarında büyük artış yolda!

Yayınlanma: 06.01.2025 - 12:37

Güncelleme: 06.01.2025 - 12:37

Konut sitelerindeki aidatların belirleneceği genel kurul dönemi başlarken, yurttaşların mağduriyet yaşamamaları adına bu toplantılara katılmaları büyük önem taşıyor. Aidatlar, özellikle gerçek elektrik tarifesi ve yeni asgari ücret zammı ile birlikte ciddi artışlar gösterebilir.

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) Genel Başkanı Yahya Sağır, genellikle ocak ayında yapılan genel kurullar öncesinde, apartman ve site yönetimleri ile kat maliklerinin dikkat etmesi gereken konuları değerlendirdi. Sağır, asgari ücret artışının personel giderlerini önemli ölçüde artıracağını belirterek, kat maliklerinin bu durumu bütçe planlamalarında göz önünde bulundurmaları gerektiğini vurguladı.

ELEKTRİK TARİFESİNDEKİ DEĞİŞİM AİDATLARI YÜKSELTECEK

Sağır, enerji ve genel bakım giderlerinin sitelerin işletme bütçelerini etkileyen önemli kalemler olduğuna dikkat çekti. Elektrik tarifesindeki yeni düzenleme, şubat ayından itibaren yüksek tüketimli faturaların gerçek maliyetlere göre düzenlenmesine yol açacak. Bu değişiklik, özellikle ortak alanlarda yüksek enerji tüketimi nedeniyle aidatlarda artışa sebep olabilir. Yönetim kurulları, elektrik kurumlarına başvurarak tarifelerini "indirimli sözleşmelere" göre revize etmelidir.

GENEL KURULDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sağır, kat maliklerinin, yönetim planlarına uygun şekilde aidatları paylaşırken, geçen yıldan kalan kasa bakiyesinin 2025 yılı bütçesinden mahsup edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, çalışan personelin kıdem ve ihbar tazminatı gibi yükümlülüklerinin de işletme bütçelerine dahil edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Sağır, kiracıların sadece aidat ödemelerinden sorumlu olduğunu, "demirbaş yatırımlarının maliyetinin" ise yalnızca kat maliklerine ait olduğunu ifade etti. Bu ayrımın, yanlış harcama uygulamalarının önüne geçeceğini belirtti.

SİGORTA VE HUKUKİ HAKLAR

Ortak alan sigortalarının zamanında yapılması gerektiğine de değinen Sağır, sigortasızlık durumunda kat maliklerinin risk altına girebileceğini belirtti. Ayrıca, aidatların aşırı yüksek olduğu durumlarda, genel kurul davetiyelerinin usule uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Aidat konusunda mağduriyet yaşanmaması için kat maliklerinin genel kurul toplantılarına katılmaları ve hukuki yardım almaları gerektiğini söyledi.