Sitelerde yabancı yönetici kavgası

Yayınlanma: 05.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.06.2023 - 03:00

Yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın almasının önündeki sınırlamaları kaldıran Mütekabiliyet Yasası’nın yürürlüğe girdiği Mayıs 2012’den Nisan 2023’e kadar Türkiye’de yabancılara satılan konut sayısı 359 bin 900’e ulaştı. 2002-2023 döneminde Türkiye’ye toplam 254.2 milyar dolarlık yabancı sermaye gelirken bunun 69.6 milyar dolarlık kısmını yani yüzde 27’sini yabancılara gayrimenkul satışları oluşturdu.

Yabancılar bazı bölgelerde toplu alım yapınca site yönetimleri de yabancılara geçti. Bu durum yerli ve yabancı site sakinlerini karşı karşıya getiriyor. Yabancıların yönetime gelmesini mahkemeye taşıyan site sakinleri de var. İstanbul Esenyurt’ta 1755 dairelik sitede oturanlar ile çoğunluğunu yabancıların oluşturduğu site yöneticileri mahkemelik oldu. Site sakinleri yabancı yöneticilerin usulsüz şekilde seçildiklerini ve sakinlere keyfi masraflar çıkardığını savunuyorlar.

(Ali Güvenç Kiraz)



"TEMİNAT İSTENEBİLİR"

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz’a göre, kat mülkiyeti kanununa göre yöneticinin veya yönetim kurulu üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu yok. Kiraz, “Ancak yabancı yönetici seçilirken hesap vb. gibi durumlarda suiistimal olmaması için yöneticiden teminat istenebilir bu kanunen mümkün” dedi.

Site ve apartmanlarda uyulması gereken kuralların anayasası denebilecek hususların yönetim planı olduğuna dikkat çeken Av. Ali Güvenç Kiraz, şu ifadeleri kullandı:

“Apartman ve site hayatında uyulması gereken kurallar, hayvan besleme şartları, aidatların ne şekilde toplanacağı, taşınmazların yanındaki ticari alanların kullanım şekilleri, ortak alanlara ilişkin hükümler yönetim planında yer almalı. Yönetim planları hiçbir şekilde kat mülkiyeti kanununa aykırı olamaz.”