AKP yöneticisinden Erdoğan'a destek açıklaması yapmayan bürokratlara: 'Sizlerle de uğraşacağız'

Yayınlanma: 30.05.2023 - 09:45

Güncelleme: 30.05.2023 - 10:01

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun tamamlanmasının ardından AKP yönetiminden seçim öncesi bürokraside iktidara destek açıklaması yapmayanlara yönelik açık yaptırım işareti geldi.

Söz konusu bürokratlarla "uğraşılacağı" mesajını veren isim ise AKP Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Nureddin Çelik oldu. Çelik, bu mesajı kamuoyunun görebileceği şekilde, sosyal medya hesabından vermekten geri durmadı.

Çelik, o paylaşımında “Pozisyon alıp hiç destek açıklaması yapmayan bürokratlar, aday olamayınca çekip giden dönekler, sandık başında durmayı bırak sandığa bile gitmeyen samimiyetsizler; sizlerle de uğraşacağız” dedi.

İşte Çelik'in paylaşımı:

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak seçimi bir kez daha önde tamamlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs akşamı Saray'ın bahçesinde toplanan kalabalığa yönelik yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"Bu yolda beraber yürüdük. Her vatandaşıma teşekkür ediyorum. Kazanan sadece biz değiliz, kazanan Türkiye'dir. Kazanan tüm kesimleriyle milletimizin ta kendisidir. Kazanan demokrasidir. Bugün kimse kaybetmemiştir. Kimseye kırgın, küskün, üzgün, öfkeli değiliz. Seçim dönemine dair tüm tartışmaları, çekişmeleri bir kenara bırakarak, milli hedeflerimiz etrafında bütünleşme vaktidir."