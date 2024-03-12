Sivas’ta sendikalı oldukları için atılan işçilerin direnişi sürüyor

Sivas RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş. Fabrikası’nda, 6 işçi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle işten atıldığını ileri sürdü. İşçiler fabrika önünde direnişe geçti.

ANKA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 16:15
Sivas’ta sendikalı oldukları için atılan işçilerin direnişi sürüyor
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Sivas RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş. Fabrikası’nda sendikalaştıkları gerekçesiyle işten atıldıklarını ileri süren işçiler 9 gündür direniyor. 

8 yıldır fabrikada çalıştığını belirten işçi Gökhan Çetin, “2020’den beri sendika davamız yasal olarak devam etmekte. 2024 yılında sonuçlanmış bir şekilde sendika olarak fabrika içerisine girdik. Sendika davası yüzünden biz tazminatsız olarak işten çıkarıldık. Bu haklı kararımıza, davamıza devam edeceğiz. Bu zalim yönetime dur diyeceğiz” dedi.

8 yıldır fabrikada çalıştığını belirten işçi Yusuf Toprak, “Sendikaya üye olduğumuz için haksız yere işten attılar. Bu haksızlığa son verene kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu.

''İŞTEN ATILAN ARKADAŞLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Nakliyat-İş Sendikası Genel Sekreteri Erdal Kopal, şöyle konuştu:

“DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası olarak RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş. Fabrikası’nda sendikal örgütlenmemizi tamamlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 1 Mart itibariyle yetki başvurusunda bulunduk. Çoğunluk tespitimiz geldikten sonra işveren, buradaki sendikal örgütlenmeyi duyduğunda 6 arkadaşımızı işten attı. RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.’nin Hendek ve Sivas’ta iki ayrı fabrikası var. Yaklaşık 450 civarında işçi yıllardır sendikasız, güvencesiz, iş güvenliği kurallarının yeterince uygulanmadığı ve düşük ücrete çalıştırıldığı koşullarda artık sendikalı, güvenceli, daha iyi bir ücret, daha iyi çalışma koşulları için Nakliyat-İş Sendikası’nda örgütlendiler. Sivas’taki fabrika önündeki direnişimiz devam ediyor.

İşverenler haksız, hukuksuz, yasa tanımaz tavırlar sergiliyorlar. Ayrıca işveren vekilleri, içeride çalışan arkadaşlarımızı sendikadan istifa ettirmeye yönelik her türlü yalan, yanlış söylemlerde, baskı ve tehditlerde bulunuyorlar. Buna rağmen arkadaşlarımız kararlı bir duruş sergiliyorlar. Sendikadan istifa etmeyeceklerini, anayasal haklarına sahip çıktıklarını belirtiyor, işten atılan arkadaşlarının geri alınmaları ve sendikal haklarına saygı gösterilmesine yönelik taleplerini iletiyorlar.

Nakliyat-İş Sendikası olarak işten atılan arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz, direnişimizi kararlılıkta devam ettiriyoruz. İşveren bir an önce işten atılan arkadaşlarımızı geri almalıdır. Yaşasın işçilerin örgütlü mücadelesi. RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.’ye sendika girecek, başka yolu yok. Direne, direne kazanacağız.”

RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş. yetkilileri, işçilerin neden işten çıkarıldıkları sorusuna yanıt vermedi.


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