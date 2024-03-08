İzmir'de Gates işçilerinden grev kararı

Yayınlanma: 08.03.2024 - 18:50

Güncelleme: 08.03.2024 - 19:09

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçiler, Gaziemir ilçesindeki Ege Serbest Bölgesi’nde bulunan ABD sermayeli Gates Endüstriyel Metal Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. işletmesinde, toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktı.

6 Şubat'ta alınan grev kararı 350 işçi tarafından uygulanmaya başladı. Kadın işçilerin çoğunlukta olduğu işyerinde, kadınlar 8 Mart’ta grev pankartını astı.

DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar ile Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Gates işçileriyle birlikte grev alanında bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

ŞİRKET HIZLI BİR ŞEKİLDE YATIRIMLARINI ÇOĞALTMIŞ

Gates işçilerinin sendika hakkını elde etmek için uzun yıllar boyunca beklediğini belirten Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, "Zorlu örgütlenme süreci ve işverenin yetki itirazı nedeniyle aylar süren mahkeme süreçlerinin sonunda toplu sözleşmeli çalışma hakkını elde ettiler. İlk dönem toplu iş sözleşmesi için 27 Eylül 2023 tarihinde başlayan müzakere sürecinde, ücret ve sosyal haklara ilişkin maddelerde Gates işverenleriyle anlaşma sağlayamadık. Gates, Serbest Bölge'de faaliyet gösteriyor. Gates işyeri de Serbest Bölgelerin şirketlere sunduğu olanaklarla kısa sürede ülkemizde hızlı bir büyüme gerçekleştirmiş, yatırımlarını çoğaltmıştır" dedi.

"ASGARİ ÜCRETE MAHKUM ETTİLER"

Gates’in bu şekilde büyümesine ve yatırımlarını çoğaltmasına rağmen işçileri asgari ücrete mahkum ettiğini vurgulayan Atar, şunları dile getirdi:

"Yüksek enflasyon sonucunda işçilerin alım gücü düşmüş, ücretleri reel olarak erimiş ve şu anda işçiler asgari ücretle çalışır duruma gelmiştir. Gates işvereni ise maalesef sözleşme sürecinden bugüne yaşadığımız sıkıntıları, ekonominin altüst oluşunu dikkate almayarak bugüne kadar tüm taleplerimize kulak tıkadı. Geldiğimiz noktada, Gates İşvereninin bizlere sunduğu ücret teklifi, yıllık resmi enflasyon oranının bile altındadır. Gates işçileri hayat pahalılığı karşısında her yeni güne biraz daha yoksullaşmış olarak uyanıyor. Bu ücretlerle Gates işçilerinin geçinme ve insanca yaşama olanağı bulunmuyor, Teklif edilen zam oranlarıyla da kayıplarımızı telafi etmemiz mümkün görünmüyor. Gates işvereni gerçeği yansıtmadığı bilinen resmi enflasyon oranının bile altında zam vererek işçileri neredeyse bedavaya çalıştırmak istiyor."

"6 AYLIK ENFLASYON HAKKIMIZI VERMEDİLER"

Gates İşyeri Temsilcisi Yağmur Özgirgin, taleplerinin karşılanmasını talep ederek, "Alım gücü her geçen gün düşüyor. Mevcut ücretler günlük hayatımızda birçok soruna yol açıyor. Biz 6 aylık enflasyon haklarımızı, kıdem ücretlerimize zam ve birde seyyanen zam istedik. Seyyanen zam kabul edildi ancak ücretler bizim istediğimiz orana yükselmedi. Kıdem ücretlerinde de bizim istediğimiz oranları kabul etmediler. 6 aylık enflasyon haklarımızı da vermeyi kabul etmediler. Ayrıca birde saatlik ücretler ve kıdem farkları üzerinden içeride çalışanları bölmeye çalıştılar. Ama biz buna hiçbir şekilde yenilmedik. Şu anda maaşlarımız asgari ücret seviyesinde. Operatör olarak çalışan bir arkadaşımız 3 ikramiyeyle birlikte toplam 22 bin lira ücret alıyor. İkramiyesiz çıplak maaşımız çok daha düşük seviyelerde" diye konuştu.