Skandal iddia: Türk müşteriden 'milliyet farkı' adı altında fazladan ücreti alındı!

Yayınlanma: 28.04.2024 - 13:29

Güncelleme: 28.04.2024 - 13:29

Antalya'da bir otelde yaşanan skandal olay tepki çekti.

Türkiye’den rezervasyon yapılınca otellerin daha fazla fiyat biçtiğini fark eden bir Türk müşteri, yabancı bir internet sitesinden rezervasyon yapmaya karar verdi.

Otele daha ucuz fiyata rezervasyon yapan Türk müşteri, otele geldiğinde karşılaştığı hareket sonrasında şok oldu.

120 EURO TALEP EDİLDİ

Otel yetkilileri, rezervasyon yapan kişi Türk olduğunu anlayınca ekstra 120 Euro (4 bin 178 lira) fazla ücret aldılar.

Otel yetkililerinin bu ücreti faturaya 'milliyet farkı' olarak yansıtması büyük tepki çekti.

Yetkililerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.