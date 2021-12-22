Sodexo: Çalışanların bakiyesi ay ortasında tükeniyor
Yemek ücretlerini analiz eden yemek kartı şirketi Sodexo, çalışanların yarısının ay ortasında bakiyelerin tükendiğini tespit etti. Sodexo, yeni yıl için belirlenen Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2022 yılı KDV dahil günlük yemek ücretinin 36,72 TL olması gerektiğini açıkladı. 30 gün üzerinden yapılacak hesaplamalara göre ise aylık yemek ücreti bin 101 TL’ye denk geliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı faiz indirimi kararları sonrasında yabancı para birimleri karşısında değer kaybeden Türk Lirası, yurttaşların alım gücünün de düşmesine sebep oluyor. Artan hayat pahalılığı karşısında zor duruma düşen yurttaşlar, gıda da dahil olmak üzere birçok temel ihtiyaçların tedarikinde sıkıntılar çekiyor.
Yemek ücretlerini analiz eden yemek kartı şirketi Sodexo, çalışanların yarısının ay ortasında bakiyelerin tükendiğini tespit etti. Sodexo, yeni yıl için belirlenen Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2022 yılı KDV dahil günlük yemek ücretinin 36,72 TL olması gerektiğini açıkladı. 30 gün üzerinden yapılacak hesaplamalara göre ise aylık yemek ücreti bin 101 TL’ye denk geliyor.
“BAKİYELER AY ORTASINDA TÜKENİYOR"
Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri CEO’su Eda Uluca Özcan, yemek ücretleri için yaptıkları analizin sonuçları hakkında şu bilgiyi paylaştı:
"Sodexo olarak 2021 yılının sonlarına doğru yaptığımız analizlere göre kullanıcıların yarısından fazlasının ay ortasında bakiyelerini tükettiğini gözlemledik. Dolayısıyla 2022 yılı için belirlenen bu artış hem çalışanlar hem de iş verenler nezdinde olumlu karşılanacaktır."
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