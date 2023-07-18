Şoförsüz otobüsler için geri sayım başladı

Yayınlanma: 18.07.2023 - 17:06

Güncelleme: 18.07.2023 - 17:06

Maher Holding açıklamasına göre, ADASTEC Kurucu Ortağı ve CPO'su Atalay Taşkoparan, Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Ufuk Peker, Maher Holding ziyaretçilerine otonom araçlarla ilgili ayrıntılı bilgiler aktardı.

Test sürüşünde, otonom otobüslerin gerçek hayatta karşılaşması muhtemel senaryolarda nasıl hareket edeceği yerinde görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ADASTEC Kurucu Ortağı ve CPO'su Atalay Taşkoparan, çok yakın zamanda gerekli kanuni düzenlemelerin tüm dünya ülkelerinde hayata geçirilip sigorta imkânlarının da sağlanması ile birlikte şoför koltuklarının boşalmaya başlayacağını belirtti.

Otonom otobüslere yönelik hazırlanan mevzuatlarla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Taşkoparan, AB mevzuatları ve ABD'de halihazırda yürütülen süreçlerden yola çıkarak şoförsüz otonom otobüslerle yolcu taşımacılığının 2025 yılı sonundan itibaren başlayacağını bildirdi.

Taşkoparan, şunları kaydetti:

''Otobüsümüz; planlanan güzergâhlarda çevresini algılayarak trafik ışıklarıyla, yaya geçitleriyle ve diğer araçlarla uyumlu bir şekilde görevini icra ediyor. Tıpkı herhangi bir otomobildeki adaptif cruise'un devreye girmesi gibi sadece bir butona basarak otobüs otonom sürüşe geçebiliyor.

Otobüsümüz, seviye-4 otonom sürüşün özelliği olan, daha önceden öğretilmiş, haritası çıkartılmış rotalarda otonom sürüş gerçekleştiriyor. Ayrıca, otobüsün klasik direksiyon ve diğer kumandaları sayesinde rota dışı yollarda şoför, direksiyona geçip normal bir araç kullanır gibi yoluna devam edebiliyor.

ADASTEC'in geliştirdiği Otonom Kontrol Sistemi ayrıca, klimasından sinyallerine, farlarından sileceklerine kadar otobüsün 80 değişik fonksiyonunu yönetiyor.

Hassasiyet gerektiren duraklara yanaşma, engelli rampasını açma gibi manevralarda, sahip olunan birkaç santimetre hassasiyetli konum belirleme becerisi sayesinde en usta şoförler kadar eksiksiz ve hassas sürücülük hizmetini verebileceğimizi ispatladık.

Nitekim yapılan tüm testler sonucunda bugün itibarıyla dünyadaki en büyük iki otobüs işletmecisinden de iş ortaklığı sözleşmesi ve iyi niyet mektuplarını aldık. Önümüzdeki 2 veya 3 sene boyunca ABD'den Fransa'ya, İngiltere'den Avustralya'ya kadar birçok ülkede iş ortaklığı yapacağız.''

ADASTEC CEO'su Dr. Ali Peker de otonom sürüş teknolojilerinin geleceğin ulaşım sektörünü şekillendirecek en önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

''ADASTEC olarak, akıllı şehirlerin ve sürdürülebilir, temiz ve kapsayıcı bir toplu taşıma için yoğun çaba harcıyoruz. ADASTEC'in 'flowride.ai' platformuyla güvenli ve verimli bir otonom sürüş deneyimi sunmaktayız. Bu, toplu taşıma kullanımını artırarak şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için önemli bir adımdır.

Bu adımı atarken Maher Holding sigorta şirketlerine, ADASTEC'e duydukları güven ve sağladıkları destekten dolayı teşekkür ederiz. Zira, sigortacılık sektörünün, otonom sürüş teknolojilerinin hayatımıza girmesi sürecinde çok önemli bir role sahip olduğuna inanıyoruz.''