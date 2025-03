Sofrada açlık var

Yayınlanma: 07.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.03.2025 - 04:00

Ekonomik krizin derinleştiği Türkiye’de gıda enflasyonu da görülmemiş seviyelere yükselmeye devam ederken Türkİş’in şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını paylaştı. Buna göre dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarında bir önceki aya göre yüzde 5.39’luk arttı. Verilere göre şubat ayında gıda enflasyonunun yıllık olarak yüzde 43.47 olduğunu görüldü. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) asgari ücreti geçerek 23 bin 323 TL’ye çıktı. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 75 bin 973 TL’ye yükseldi. Artan fiyatlar nedeniyle gıdaya ulaşmakta zorluk çeken yurttaşın sağlığını bir de taklit ve pestisit gibi maddeler içeren ürünler tehdit ediyor.

‘BALIK KAFASI SATILIYOR’

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, The Economist tarafından hazırlanan Küresel Gıda Güvenliği Endeksi 2022 Raporu’nda Türkiye’nin 113 ülke arasında 49’ncu sırada yer aldığını hatırlatarak “Bir zamanların ‘gıdada kendine yeten nadir ülkelerinden’ biri olan ülkemiz, halkının gıda ürünlerini ‘satın alabilirliği’ sıralamasında 85’inci sırada yer alarak Botsvana, Şili gibi pek çok ülkenin maalesef ki gerisine düştü. Asgari ücret tek tipleşen bir yapıya büründü. Ülkede her iki kişiden biri asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretse daha ilk ayda açlık sınırının altında kaldı. Dört kişilik bir ailede üç kişi asgari ücretle çalışsa dahi o aile yoksul. Yurttaş pazar kapanırken pazara gidiyor. Vatandaş hangi ürün 5 kuruş ucuz onu bulmanın derdinde. Pazarlarda artık balık kafası satılmaya başlandı. Gıdaya erişememe yurttaş üzerinde büyük bir stres oluşturuyor. Hepimizin yoksul çoğumuzun aç olduğu bir dönemi yaşıyoruz” diye konuştu.

‘SAĞLIKLI GIDA İNSAN HAKKIDIR’

Yoksullaşan yurttaşın ucuz gıdaya yönlendiğini aktaran Toprak, “Hal böyle olunca taklit ve tağşiş hızla artıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı her gün ifşa listesi yayımlıyor. Et ürünlerinde at eti, eşek eti, süt ürünlerinde yasaklı madde ve düşük yağ oranı, zeytinyağında tohum yağları görülüyor. İnsan yapımı ballar çabası. Hemen her gün bir gıda zehirlenmesi ile karşı karşıya kalıyoruz. Sahte içkiden ölenlerin sayısı da her gün artmaya devam ediyor. Bir pestisit ve Aflatoksin mevzuları var ki bakanlık onları da ifşa etmeli diyoruz lakin şimdilik AB RASFF uygulaması sayesinde sınırdan döndüğünde öğrenebiliyoruz ancak. Tarımda ve gıdada derhal kamucu, gıda egemenliğine dayalı bir sistem kurulmalı. Gıda enflasyonu dizginlenerek yurttaşın alım gücü artırılmalı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Mühendisi istihdam ederek denetimlerin daha etkin ve yetkin olmasını sağlamalı. Unutulmamalı ki yaşamak nasıl bir insan hakkı ise sağlıklı, yeterli ve dengeli gıdaya ve temiz suya sürdürülebilir bir şekilde ve ekonomik olarak ulaşabilmek de bir insanlık hakkıdır” dedi.