Son 17 yılda 2 milyonu aşkın esnaf kepenk indirdi

06 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

Krizin boyutları her geçen gün ağırlaşıyor, icra ve iflas dalgası büyüyor. İcra dairelerine günlük gelen icra ve iflas dosya sayısı 5 bin 727’yi aşarken toplam dosya sayısı 22 milyon 985 bin 261’i buldu. Son 17 yılda 2 milyon 75 bin 260 esnaf kapısına kilit vurdu.

Pandeminin de etkisi ile ekonomik krizin en ağır faturasını ödeyen kesimlerden biri esnaf oldu. Normalleşme ile birlikte hükümetin bir süre resmi olmasa da yasakladığı iflaslar üzerinde alacaklılara yaptığı baskıyı azaltmasının da etkisi ile şirket iflaslarında büyük artış yaşanıyor. Borçla ayakta kalmaya çalışanlar ise aldıkları kredileri ödeyememe riskiyle karşı karşıya.

Kapısına kilit vuran esnaf sayısı bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 1498 adet, yani yüzde 2 artışla 79 bin 372’ye yükseldi. Kuruluş için tescil başvurusu yapan esnaf sayısı Ekim 2020 döneminde 312 bin 205 iken bu yılın aynı döneminde sayı yüzde 34 azalışla 233 bin 451’e geriledi. Pandeminin en şiddetli geçtiği 2020 yılında 99 bin 588 esnaf kapandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, 2021 Ocak-Ekim döneminde ise kepenk indiren esnaf sayısı 80 bine dayandı.

10 BİN 872 ŞİRKET KAPANDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre, Ocak-Ekim 2021 döneminde kapısına kilit vuran gerçek kişi ticari işletme sayısı 16 bin 606 iken kapanan şirket sayısı ise 10 bin 872 oldu.

Şirket ve esnaf kapanmaları artınca işsiz kalanların sayısı da çığ gibi büyüyor. Eylül 2021 döneminde mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyon 870 bin kişiye yükseldi.

BORCA SARILDILAR

Bu dönemde gemiyi yüzdürmek için borca sarılan binlerce işletme, borcunu döndüremediği için batıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Ekim 2021 itibarıyla batık kredi miktarı 152 milyar 326 milyon TL’yi aştı. İnşaat sektörü 29 milyar 932 milyon TL ile batık kredide başı çekerken ikinci sırada ise 23 milyar 219 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri yer alıyor.

Toplam KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı da aynı dönemde 4 milyon 791 bin 122’den 5 milyon 179 bin 673’e yükseldi. Bu müşterilerin 4 milyon 309 bin 886 tanesi mikro işletme niteliğindeki müşterilerden oluşuyor.