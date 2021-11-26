Artan sebze ve meyve fiyatları esnaf ile yurttaşı isyan ettirdi

26 Kasım 2021 Cuma, 15:40

Enflasyon ve zamlar nedeni ile sebze ve meyve fiyatları her geçen gün artıyor. Domatesin fiyatı geçen yıla oranla en az yüzde altmış dört oranında arttı. Esnaf, yurttaşın artık tane ile sebze ve meyve aldığını belirtirken, haldeki fiyatların kendilerini de zor duruma soktuğunu ifade etti.

Cumhuriyet TV, Kağıthane'deki semt pazarında fiyatlar ile esnafın durumunu inceledi ve yurttaşın pazar alışverişini gözlemledi.

Yirmi yıldır pazarda çalıştığını belirten bir esnaf, fiyatların hiçbir zaman böyle görülmediğini ve yurttaşların artık tam kilo sebze veya meyve alamadıklarını söyledi.

''İNSANLAR EZİKLERİ TOPLAYIP EVE GÖTÜRÜYOR''

Bir başka esnaf ise, ''Millet poşeti dolduruyordu. Şimdi tane ile alıyorlar. Görüyorlar da işlerine gelmiyor. Artık çorba kaynarsa ne mutlu bize'' ifadelerini kullandı.

Kilo yerine artık tane ile sebze ve meyve sattıklarını aktaran esnaf, alım güçlerinin düştüğünü ve haldeki ücretlerle mazota gelen zamların kendilerini etkilediğini belirtti.

Yirmi beş yıldır pazarda çalıştığını ve insanların alışverişe bile gidemediğini ileten bir esnaf, ''Önceden fiyatlar bu kadar artmadı. Alım gücü kalmadı. İnsanlar geliyor, çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor'' ifadelerini kullandı.

''YAĞI DAMLA İLE DAMLATACAĞIZ''

Pazara alışverişe gelen bir yurttaş ise 1 lira daha ucuz sebze veya meyve bulabilmek için tezgah tezgah dolaştığını belirterek, ''Ekonomi çökmüş durumda. İnsanlar perişan. Yarın hangi zam gelir korkusuyla yatıyoruz. Yağı bile damla ile damlatacağız yemeklere. Böyle giderse hırsızlıklar, intiharlar artar'' cümlelerini söyledi.

Kameraman: İsmail Bayraktar