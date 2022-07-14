Son bir yılda patatesin kilosu 2.5 liradan 11 liraya çıktı
Havaların ısınmasıyla tarla ürünlerinin piyasaya arzı artsa da sebze meyve hallerindeki fiyatlar bile cep yakmayı sürdürüyor. Özellikle ithal ürünlerin fiyatı altınla yarışıyor. Bu nedenle dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmek için sebze meyveye ayırması gereken günlük tutar bugün 25 liraya ulaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü’nün 8 Temmuz fiyatlarına göre 2021’in aynı gününe kıyasla örneğin patatesin kilosu yüzde 340 zamlanarak 2.5 liradan 11 liraya çıktı. Kuru soğanın kilosu 1.5 liradan 8.5 lira, patlıcanın kilosu 4 liradan 10 lira, mantarın kilosu 15 liradan 28 lira, capia biberin kilosu 10 liradan 25 lira, salatalığın kilosu 5 liradan 12 liraya fırladı. Maydanozun demeti ise 1 liradan 4 liraya yükseldi. Meyve açısından ise son bir yılda kilo fiyatı birinci kalite çilekte 15 liradan 50 lira, incirde 10 liradan 30 lira, üzümde 10 liradan 17 lira, limonda 5 liradan 12 liraya ulaştı. İthal ürünlerden ananasın kilosu da 16 liradan 40 liraya yükselirken muz 18 liradan 30 liraya çıktı. Bilindiği gibi Haziran 2022’de yıllık gıda (TÜFE) enflasyonu yüzde 93.93 arttı. Bu ürünlerin sofraya gelmesi için ikinci durak olan hallerde ise fiyatlar bunun çok üzerinde yükseldi.
Yurttaş eve sebze meyve alamaz duruma gelirken çiftçiler ise girdi fiyatlarına yetişemiyor. Haziran 2022’ye göre son bir yılda üre gübresi yüzde 230, kalsiyum amonyum nitrat gübresi yüzde 226, DAP gübresi yüzde 201 oranında zamlandı. Mazot fiyatı ise aylık olarak yüzde 24.8, son bir yılda yüzde 276.2 arttı.
GİRDİ DESTEĞİ ARTMALI
Ayrıca elektrik fiyatları son bir yılda yüzde 129.4, zirai ilaç fiyatları yüzde 89.2 artış gösterdi. Uzmanlara göre çiftçinin geleceği görmesi, üretimde kalmalarını sağlamak için girdilerin makul fiyatlardan üreticilere ulaştırılması gerekiyor. Girdi destekleri artırılmalı, ekimden önce destekler açıklanmalı ve en kısa sürede üreticilere verilmeli.
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