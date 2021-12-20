Son dakika | AKP'den 'vergi muafiyeti' açıklaması: 18 milyon çalışanı kapsıyor

20 Aralık 2021 Pazartesi, 17:08

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşmeler sırasında açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, haber kanallarına göre "Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak. Vergi istisnası 18.5 milyon işçi ve memuru kapsayacak" dedi.

TBMM'ye Cuma günü sunulan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yürütme ve yürürlülük dahil 13 maddeden oluşuyordu ve ilk hali sadece 2022 güncel asgari ücretliler ve geliri vergi dilimi nedeniyle net asgari ücretin altında kalabilecekler için indirim öngörüyordu.