Son dakika | AKP'den 'vergi muafiyeti' açıklaması: 18 milyon çalışanı kapsıyor
Son dakika | AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, asgari ücretlilere yapılacak vergi istisnasının 18,5 milyon işçiyi kapsayacağını belirtti.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşmeler sırasında açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, haber kanallarına göre "Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak. Vergi istisnası 18.5 milyon işçi ve memuru kapsayacak" dedi.
TBMM'ye Cuma günü sunulan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yürütme ve yürürlülük dahil 13 maddeden oluşuyordu ve ilk hali sadece 2022 güncel asgari ücretliler ve geliri vergi dilimi nedeniyle net asgari ücretin altında kalabilecekler için indirim öngörüyordu.
Video Haberler
- Güldür Güldür oyuncusunun dolar videosu gündem oldu
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
En Çok Okunan Haberler
- Babacan'dan çok sert 'haddini bil' yanıtı
- Akaryakıta bugün dev zam geliyor
- Asgari ücretle ilgili kritik gelişme
- Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha
- Sarıkaya'dan ve tokat attığı gazeteciden açıklama
- Ekonomistlerden kara haber
- İstanbul'a AKOM'dan kar uyarısı
- Erdoğan'dan kritik açıklamalar
- Sahte içki ölümleri için emsal karar
- Hülya Avşar'dan tepki çeken sözler