Son dakika | Alkole büyük zam!

Son dakika | Sigaraya gelen ÖTV zammından sonra alkollü içeceklere yüzde 43 oranında zam geldi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2022 Çarşamba, 15:06
Son dakika | Alkole büyük zam!
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Sigara ve alkollü içeceklere ÖTV zammı gelmeye devam ediyor. Fiyatlar güncellenmeye devam ederken alkollü içeceklere yüzde 43 oranında zam geldi.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rakı, viski, votka, cin, likör, tekila, rom ve bourbona zam geldiğini duyurdu. 

TEKELLER KEPENK KAPATTI

Alkol ve tütün ürünlerine gelen zamlar ve ÖTV artışı sonrasında fiyat güncellemesi isteyen Türkiye genelinde sayıları 60 bini bulan tekel bayileri, dün kepenk kapatmıştı.


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