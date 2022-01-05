Son dakika | Alkole büyük zam!
Son dakika | Sigaraya gelen ÖTV zammından sonra alkollü içeceklere yüzde 43 oranında zam geldi.
Sigara ve alkollü içeceklere ÖTV zammı gelmeye devam ediyor. Fiyatlar güncellenmeye devam ederken alkollü içeceklere yüzde 43 oranında zam geldi.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rakı, viski, votka, cin, likör, tekila, rom ve bourbona zam geldiğini duyurdu.
Malesef durum bu % 43 oranında ZAM pic.twitter.com/GAaEeNEjDR— Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) January 5, 2022
TEKELLER KEPENK KAPATTI
Alkol ve tütün ürünlerine gelen zamlar ve ÖTV artışı sonrasında fiyat güncellemesi isteyen Türkiye genelinde sayıları 60 bini bulan tekel bayileri, dün kepenk kapatmıştı.
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, kendi maaşına da zam yaptı
- Erdoğan'a çok sert emekli maaşı tepkisi
- Demirören ve 5 şirketin döviz oyunu
- İmamoğlu'nu hedef almaştı: Bahçeli'ye istirahat çağrısı
- Bir sigara grubuna daha dev zam
- Emekli maaşına zamda yeni gelişme
- Yılmaz Özdil'den kötü haber
- 'Görülmemiş bir tsunami geliyor'
- Yandaş yazarla Gökhan Özoğuz arasında hırsız tartışması
- İlk çeyrek için Türkiye enflasyon beklentisi açıklandı