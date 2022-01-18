Son dakika | Altın fiyatlarında son durum (18 Ocak 2022 Salı)
Son dakika haberi | Gram altın, dolar/TL ’deki geri çekilmeyle küresel altın fiyatlarındaki dalgalı seyri takip ediyor.
Altın yatırımcıları Fed'in Mart ayında faizleri artıracağına ağırlık verirken Avrupa Merkez Bankası'nın erken bir faiz artırımına gitme ihtimalini de göz ardı etmiyor.
Yatırımcılar para politikasının yakında sıkılaşacağına ve Omikron varyantının küresel büyümeye yarattığı risklere odaklanmasıyla dalgalı bir seyir izliyor.
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Gram altın ise Dolar/TL ’deki geri çekilmeyle küresel altın fiyatlarındaki dalgalı seyri takip ederek güne 785 TL civarında başladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 282 TL'den alıcı bulurken, bin 301 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 564 TL'den alınırken, 2 bin 601 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 127 TL'den alınırken, 5 bin 183 TL'den satılmaya başladı.
Video Haberler
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Nazarbayev, protestoların ardından ilk kez konuştu
- Ukraynalı denizci gemide asılı bulunmuştu: 13 gözaltı
- Valilikten İstanbul'a kar yağışı uyarısı: Saat verdi
- Soylu'ya sert tepki
- Dream Games'in değeri 2,75 milyar dolara ulaştı
- Çağan Irmak'ın dizisine katılacak iki isim belli oldu
- AKP'li Elitaş, Binance temsilcileri ile görüşecek
- La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonu yolda
- Dünya Ralli Şampiyonası'nda 'hibrit' dönem başlıyor
- Taksiciden otobüs şoförüne 'el bombası' tehdidi