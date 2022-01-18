Son dakika | Altın fiyatlarında son durum (18 Ocak 2022 Salı)

18 Ocak 2022 Salı, 09:48

Altın yatırımcıları Fed'in Mart ayında faizleri artıracağına ağırlık verirken Avrupa Merkez Bankası'nın erken bir faiz artırımına gitme ihtimalini de göz ardı etmiyor.

Yatırımcılar para politikasının yakında sıkılaşacağına ve Omikron varyantının küresel büyümeye yarattığı risklere odaklanmasıyla dalgalı bir seyir izliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın ise Dolar/TL ’deki geri çekilmeyle küresel altın fiyatlarındaki dalgalı seyri takip ederek güne 785 TL civarında başladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 282 TL'den alıcı bulurken, bin 301 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 564 TL'den alınırken, 2 bin 601 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 127 TL'den alınırken, 5 bin 183 TL'den satılmaya başladı.