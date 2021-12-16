Son dakika | Asgari ücret 2022 zammı belli oldu ( Asgari ücret ne kadar oldu?)
Son dakika | Milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret miktarı belli oldu.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını yaptı.
Toplantı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret 4 bin 253 TL oldu.
Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satır başları şöyle:
"Bilindiği gibi asgari ücret her yıl çalışan ve işveren kesimlerinin iştirakiyle belirlenmektedir. Bugün 4. toplantıda nihai karar aşamasına gelinmiştir. Taraflar özveri ile bu süreci işlettiler. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı olarak ben de çok mutluyum. Asgari ücreti 4 bin 253 lira olarak belirledik. Asgari ücretteki artış yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti"
ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKIYOR
Yılbaşından itibaren asgari ücretten, gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. İşveren kesimini 450 liralık ilave yükten kurtarıyoruz.
BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, asgari ücretin belirlenmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Nebati, "Asgari ücret hayırlı uğurlu olsun. Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. 19 yıldır ezdirmedik şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üzerinde değil çok çok üstünde yüzde 50'lik net artışla asgari ücreti açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı... 2022 yılında 4.250 lira net olarak uygulanacaktır. Özellikle yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisiyle illgili çalışma kararını Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı, tarihi artıştır" ifadelerini kullandı.
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