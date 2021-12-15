Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücret açıklaması: Bugün itibarıyla 5 bin 376 lira işçiye verilmesi lazım

15 Aralık 2021 Çarşamba, 20:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki süreçte gıda kriziyle karşılaşacağız. Ekilmeyen topraklarımız var, çiftçi ciddi sorunlarla karşı karşıya şu anda. Acaba iktidarın, saray ve şürekasının haberi var mı? Emin olun dünyadan haberleri yok bunların. Ülkeyi yönetemiyorlar. Nereye gittiğini, ne yaptıklarını da biliyorlar. İnatla devlet yönetilmez" dedi.

Kılıçdaroğlu, asgari ücrete ilişkin, "Yıl başında 384 dolar karşılığı 2 bin 825 lira para veriliyordu. Şimdi 14 lira ki onu da aştı. Dolar kuru 14 lira hesap edilirse bugün itibarıyla 5 bin 376 lira işçiye para verilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, görüşmeye ilişkin, "Sorunları öğrendik. Doğrudan doğruya sorunu yaşayan değerli sanayici, yönetici arkadaşlar bizleri bilgilendirdiler. Sorunların aşılması konusunda biz de kendi düşüncelerimizi aktardık. Karamsar olmamamız gerektiğini, Türkiye'nin bu sorunları aşabilecek potansiyele sahip olduğunu, kadrolarının olduğunu, yeni kurum ve yeni kurallarla yola çıkıldığı takdirde bütün bu sorunların aşılacağı ifade edildi" diye konuştu.

"ENFLASYONDAN HEM KENDİLERİ HEM ÇALIŞANLARI OLUMSUZ ETKİLENDİ"

Kılıçdaroğlu, görüşmede asgari ücret konusunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine, "Her sanayici, kendi çalıştırdığı işçinin daha iyi bir ücret, daha iyi bir hayat standardı yaşamasını ister. Bu da ifade edildi. Ancak yaşanan enflasyonun hem kendilerini hem çalışanları olumsuz etkilediği de zaten bilinen bir gerçek. Bu da dillendirildi" dedi.

"5.376 TL NET İŞÇİYE PARA VERİLMESİ LAZIM"

Kılıçdaroğlu, "Bu yılın başında, yani asgari ücret belirlenirken asgari ücret 384 dolardı. Bugün dolar kuru yine yükselmiş. Bugünkü dolar kuru ile çarpılsın, 384 dolar karşılığında Türk lirası işçiye asgari ücret verilsin. Bizim düşüncemiz bu. Hatta o konuda bir hesap yaptım. 2 bin 825 TL net, yıl başında asgari ücret. 384 dolar, böldüğünüz zaman 2 bin 825 TL, net para kazanıyordu. Şimdi 14 TL ki 14 TL'yi aştı, eğer 14 TL hesap edilirse dolar kuru, bugün itibariyle 5 bin 376 net işçiye para verilmesi lazım. Bunun bir de vergi yükü var. Dolasıyla asgari ücretin, sanayici üzerinde uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkilememesi için asgari ücretin vergiden muaf olması lazım. Bunu da ifade ettik" diye konuştu.

"DEVLET DAYATMA KÜLTÜRÜYLE YÖNETİLİR Mİ"

AKP iktidarını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Devlet, akılla, mantıkla yönetilir. Devlet, bilgiyle yönetilir. Devlet, dayatma kültürüyle yönetilir mi? Böyle bir anlayış olabilir mi? Devlet şu anda sağlıklı yönetilmiyor. Devlet şu anda savruluyor" dedi.

"HER GÜNÜN TOPLUMA MALİYETİ ARTACAKTIR"

Kılıçdaroğlu, Türk lirasının değer kaybı üzerine, "Merkez Bankası, kendisine ait olmayan dolarları satarak ‘acaba doları frenleyebilir miyim’ diyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir olay olmadı. O nedenle toplum daha büyük sorunlarla karşılaşmasın diye biz bir an önce seçimin olmasını istiyoruz. Yoksa seçim olur veya olmaz, zamanında olur ama gecikilen her günün topluma maliyeti artacaktır" eleştirisini yaptı.

"GIDA KRİZİYLE KARŞILAŞACAĞIZ"

Türkiye'de yaşanan üretim sorununa da değinen Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki süreçte gıda kriziyle karşılaşacağız. Ekilmeyen topraklarımız var, çiftçi ciddi sorunlarla karşı karşıya şu anda. Acaba iktidarın, saray ve şürekasının haberi var mı? Emin olun dünyadan haberleri yok bunların. Ülkeyi yönetemiyorlar. Nereye gittiğini, ne yaptıklarını da biliyorlar. İnatla devlet yönetilmez. ‘Ben inat ettim böyle yapacağız.’ Etrafında hiçbir bakan, bürokrat da ‘bu yanlış’ diyemiyor. Çünkü dediği zaman görevinden olacak" diye konuştu.