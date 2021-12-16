Son dakika | Asgari ücret ne kadar oldu? İşte 2022 asgari ücret tutarı

16 Aralık 2021 Perşembe, 15:41

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararı sonrası Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında kayıp üzerine kayıp yaşıyor.

Bu durum, asgari ücretle geçinen milyonlarca yurttaşın maaşlarının erimesine ve alım güçlerinin ciddi oranda düşmesine neden oldu.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Çalışanlarımızı enflasyona yedirmeyiz" açıklaması sonrası kulislerde, asgari ücrete astronomik oranda zamlar yapılacağı konuşulmuştu.

ASGARİ ÜCRETTE MUTABAKAT SAĞLANAMAMIŞTI

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun geçen hafta başladığı toplantılarda herhangi bir mutabakat sağlanamadı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI GECİKTİ

Bunun üzerine gözler, pazartesi günü yapılacak toplantıya çevrildi ancak oradan da beklenen haber gelmedi.

ASGARİ ÜCRET CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANACAKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, asgari ücrette artış oranını bugün Saray'da açıklayacağı duyurulmuştu.

ERDOĞAN, ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Saray'da yaptığı konuşmada asgari ücreti açıkladı. İşte 2022 yılının asgari ücret oranı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti 4 bin 253 lira olarak açıkladı.



