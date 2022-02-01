Son dakika | Benzin ve motorine zam!

01 Şubat 2022 Salı, 16:57

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayının başında 2021 yılı enflasyonunu açıklamış, yıllık enflasyon yüzde 36,08 olarak belirlenmişti. TL'nin sürekli artan negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş yaşanabileceği beklentisi akaryakıt fiyatlarında en büyük endişe kaynağı olmaya devam etti.

Akaryakıt fiyatları, enflasyon ve geçen ay dolardaki hızlı yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırarken EPGİS tarafından yapılan açıklamada, ''02 Şubat 2022 (bu gece yarısından) tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 39, motorinde 32 kuruş'' zam yapıldığı duyuruldu.

POMPA FİYATINA YANSIYACAK

EPGİS, yeni zammın pompa satış fiyatlarına yansıyacağını belirtti.

TARİHİ ZİRVEYE YÜKSELDİ

Yeni zamla birlikte Ankara'da ortalama 14,14 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,07 liradan 14,46 liraya, İzmir'de 14,16 liradan 14,55 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara ve İzmir'de ortalama 14,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı, 14,68 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14,29 liradan 14,61 liraya yükselecek.

Zamla birlikte benzin ve motorin, tüm zamanların en yüksek tutarına ulaştı.