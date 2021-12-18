Son Dakika | Bitcoin güne kritik düşüşle başladı (18 Aralık 2021)
Son dakika haberi... | Bitcoin güne düşüşle başlarken, Çin yasaklarının etkisini üzerinden atan BTC, istikrarı yakalamada zorlanıyor.
Bitcoin madenciliği, Çin'in mayıs ayında getirdiği ve dünyadaki Bitcoin madenciliğinin yarısını bir gecede devreden çıkardığı yasağın Bitcoin üretimi üzerindeki etkilerini tamamen ortadan kaldırmayı başardı.
Bunun üzerine Bitcoin, önceki hafta yaşadığı büyük çöküşün ardından kısmen toparlasa da 50 bin dolar sınırında yatay seyrini sürdürmeye devam etti. Düşük fiyatlardan yapılan alımlarla yükselmesi beklenen Bitcoin’in yatay seyir izlemesi ise kripto yatırımcıları arasında soru işaretlerine sebep oldu.
Geçtiğimiz haftalarda 49 bin dolar seviyesinin üzerinden işlem gören Bitcoin, bugün (18 Aralık 2021) 47 binin altına düştü.
BİTCOİN DÜŞÜŞTE, ETHEREUM YÜKSELİŞTE
Güne yüzde 1,22 değer kaybıyla başlayan Bitcoin, 46 bin 400 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
Öte yandan Ethereum küçük bir artışla, 3 bin 899 liradan güne başladı.
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