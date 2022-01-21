Son dakika | Bitcoin ve Ethereum tepetaklak oldu

21 Ocak 2022 Cuma, 10:00

Bitcoin, ABD'de teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşü takip ederek cuma günü sert bir gerileme yaşadı.

Yaşanan bu düşüşle birlikte Bitcoin önemli bir destek seviyesi olan ve sonbahar rallisinin başladığı 39 bin 500 doların da altını görerek 38 bin dolar seviyesine düştü.

ETHEREUM SERT DÜŞTÜ

Ethereum ise 3 bin doların altına gerileyerek, 2 bin 850 dolar seviyesinde işlem gördü.

DOGECOİN DE DÜŞTÜ

Dogecoin fiyatı da yüzde 8'lik düşüşle 0,15 dolar seviyesine düştü.

KAYIPLARI ARTTIRDI

Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşte Bitcoin’in Nasdaq hisseleriyle artan korelasyonu ve teknoloji hisselerinde yaşanan düşüş etkili oldu. Nasdaq günü yükselişle açtıktan sonra bir anda gün içi kayba dönerken, Netflix’in bilançosunun beklenenden kötü gelmesiyle vadeli piyasalarda da kayıplarını artırdı.