Son dakika | Borsa İstanbul: Yukarı adım kuralı uygulanacak

Borsa İstanbul yönetimi bugün de BIST 50 endeksindeki paylar için açığa satışta yukarı adım kuralının uygulanacağını açıkladı.

ANKA
22 Aralık 2021 Çarşamba, 11:28
Son dakika | Borsa İstanbul: Yukarı adım kuralı uygulanacak
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BIST 50 Endeksi'nde yer alan paylara hafta başında getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden yapılabilecek.

Açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.


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