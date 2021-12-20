Son dakika | Borsa İstanbul'da bir değişiklik daha

20 Aralık 2021 Pazartesi, 11:34

BIST 100 endeksi, 14 işlem günü süren aralıksız yükselişinin ardından cuma günü sert düştü ve günü yüzde 8,52 değer kaybıyla 2.084,47 puandan tamamladı. Satışların derinleşmesi ile cuma günü Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sisteminin iki kez aktifleştiği görüldü.



Haftaya yüzde 3,71 azalışla 2.007,04 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,44 puan ve yüzde 3,71 değer kaybederek 2.007,04 puana geriledi.



VİOP'TA DEĞİŞİKLİK



Reuters'in aktardığına göre, Borsa güne sert kayıpla başlarken, Borsa İstanbul AŞ'nin VİOP'ta gün içi fiyat limiti değişikliğe gittiği duyuruldu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'a (KAP) yapılan açıklamada, "VİOP'ta işlem gören Çin yuanı/TL sözleşmelerinde uygulanan yüzde 10'luk üst fiyat limiti oranı bugün için yüzde 20'ye çıkarılmıştır" ifadelerine yer verildi.

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı da haftaya yüzde 5'in üzerinde düşüşle başlamıştı.

SATIŞ İŞLEMİNDE DEĞİŞİKLİK



Borsa İstanbul yönetimi piyasalar açılmadan önce BIST 50 endeksindeki paylarda açığa satışa bugün için yukarı adım kuralı getirildiğini duyurmuştu. Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

RİSK ALGISINI ARTIRDI

Analistler, küresel pay piyasalarında Omicron endişeleri ve yükselen enflasyon karşısında para politikalarında sıkılaşma döngüsünün hızlanmasının risk algısını artırdığını belirterek, yurt içinde cuma günkü satışların yeni haftanın açılışında da etkili olduğunu söyledi.