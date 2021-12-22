Son dakika | Borsa İstanbul'da kayıp hızlandı: Yine devre kesildi
Borsa İstanbul, BIST 100'deki kayıpların yüzde 5'e ulaşmasının ardından devre kesti.
Borsa İstanbul'da saat 14.39 itibarıyla kaybın yüzde 5 ulaşmasıyla endeks yine devre kesti.
Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Saat 14:39:26 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur” denildi.
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