Son dakika | Borsada yine devre kesici uygulandı

20 Aralık 2021 Pazartesi, 16:05

Günlük yüzde 5 düşen borsada yine devre kesici uygulandı.

BIST 100 endeksinde cuma günü yaşanan sert düşüşün ardından, yeni haftanın ilk işlem gününe dalgalı seyirle girdi.

BIST 100 endeksi yeni haftaya yüzde 3,71 düşüşle 2 bin 7 puandan başladı. Ardından endeks yüzde 1'in üzerinde yükselişle artıya geçti. Endekste takip eden bölümde ise satışlar hızlandı ve endeks bazlı devre kesici uygulamaya alındı.

Saat 15:53:55 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girdi. Borsa Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durduruldu.