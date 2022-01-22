Korkunç senaryoya hazır olun: Üretim duracak

22 Ocak 2022 Cumartesi, 17:35

İmalat sanayindeki enerji sorunu giderek artıyor. 21 Ocak’tan itibaren fabrikaların kullandığı doğalgazda yüzde 40 oranında kısıtlamaya gidilmişken, 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren Türkiye’deki tüm Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) 3 ila 4 gün sürecek elektrik kısıntıları uygulanacağı açıklandı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından yapılan açıklamada, mesken hariç olmak üzere elektrik tüketicilerine planlı kısıntı uygulanacağını, kısıntı miktarı hakkında ayrıca bilgi verileceğini açıklandı. TEİAŞ tarafından sözlü olarak yapılan bildirimin resmi yazı ile iletilmesi halinde, ülke üretimi en az 3 gün duracak.

''KORKUNÇ VE TEHLİKELİDİR''

Elektrik kesintisinin tedarikte de sorun yaratacağına dikkat çeken Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, ''OSB’lerimizde üretimini 7/24 sürdürmek zorunda olan, en ufak bir aksaklıkta üretimi uzun süre duracak, stoku çöp olacak fabrikalarımız vardır. Ülke imalatının 3 gün süreyle durdurulması hayal bile edilmemesi gereken korkunç bir şeyken, bunun eyleme geçirilmesi çok daha korkunç ve tehlikelidir'' dedi.

''STOKÇULUĞU DA KÖRÜKLEYEBİLİR''

Bahar, ''Sözleşmeye ve akide bağlanmış birçok siparişimiz bulunmaktadır. Firmalarımız büyük kayıp ve zarara uğrayacaktır. Tarım, imalat ve lojistik sektörü günlük dönen, günlük ihtiyaçları olan hayati öneme sahip sektörlerdir. Bu sektörlerin sekteye uğraması, ülke çağında büyük bir tedarik sıkıntısını beraberinde getirebilir. Ayrıca ülkede üretimin durması toplumda infiale neden olmakla birlikte stokçuluğu da körükleyebilir'' ifadelerine yer verdi.

''ENFLASYONU TETİKLER''

''Toplum psikolojisinin böyle devasa bir sorunu kabullenmeye hazır olduğunu düşünmüyoruz'' diyen Bahar, ''Şu anki durum haftalık bir plandır ve 3 günü içermektedir. Devamındaki günlerde ne olacağını bilmiyoruz. Belirsizlik ortamı yeni bir boyut kazanmış ve daha da kronikleşmiştir. Bu bizim program yapmamızın önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Unutulmamalıdır ki bu tip belirsizlikler enflasyonda telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir” diye konuştu.