Son dakika | Dolar güne dalgalı seyir izleyerek başladı (25 Ocak 2022 Salı)

25 Ocak 2022 Salı, 09:25

İran'dan doğalgaz tedariğinde yaşanan sıkıntı nedeniyle sanayicinin doğalgaz ve elektrik tüketimine getirilen kısıtlama sonrası şirketler art arda üretim duruşu açıkıyor.

Küresel piyasalarda ise yatırımcılar, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliğe dair endişelere ve başlıca merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırdığı bir ortamda Fed'e odaklaklandı.

DOLARDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada 13,4600 liradan alınan dolar, 13,4620 liradan satılıyor. 15,2250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,2270 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,4680 lira, avronun satış fiyatı ise 15,2120 lira olmuştu.