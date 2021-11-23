Son dakika | Dolar krizi sonrası erişim sorunu yaşanan Yapı Kredi'den açıklama

23 Kasım 2021 Salı, 17:33

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından dolar/TL sert dalgalanmalarla birlikte 13,45'i gördü.

Yaşanan kur krizi sonrası birçok bankanın mobil uygulamaları üzerinden döviz alım-satım işlemlerinin yapılamamaya başladığı ve bankalara erişimde sorun oluştuğu bildirildi.

YAPI KREDİ'DEN AÇIKLAMA

Dolar/TL'de sert yükselişin devam etmesi üzerine Yapı Kredi Bankası tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, sistemde yaşanan bir sorundan kaynaklı erişim sağlanamadığı aktarılırken bunun geçici bir sorun olduğunu bildirdi.