Son dakika | Dolar krizi sonrası erişim sorunu yaşanan Yapı Kredi'den açıklama
Son dakika | Döviz kurundaki artış sonrası birçok banka uygulamasına erişim sağlanmıyordu. Konuya ilişkin ilk açıklama Yapı Kredi'den geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından dolar/TL sert dalgalanmalarla birlikte 13,45'i gördü.
Yaşanan kur krizi sonrası birçok bankanın mobil uygulamaları üzerinden döviz alım-satım işlemlerinin yapılamamaya başladığı ve bankalara erişimde sorun oluştuğu bildirildi.
YAPI KREDİ'DEN AÇIKLAMA
Dolar/TL'de sert yükselişin devam etmesi üzerine Yapı Kredi Bankası tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, sistemde yaşanan bir sorundan kaynaklı erişim sağlanamadığı aktarılırken bunun geçici bir sorun olduğunu bildirdi.
Video Haberler
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
- Erdoğan'ın 1992'deki açıklaması yeniden gündemde
- Bulgaristan'a giderken yanan otobüsün son görüntüleri
- Belediye Meclisi'nde 'Şahin K' tartışması
- AKP'li Birinci'den tepki çeken 'enflasyon' çıkışı
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
En Çok Okunan Haberler
- Dolardaki rekorun ardından art arda uyarı
- Netflix'te bir Güney Kore yapımından daha rekor
- KARA SALI! 1 Dolar 13 lirayı aştı!
- Kapalıçarşı'da son durum: Esnaf açıkladı
- Dev banka bir sonraki adımı açıkladı
- Faiz kararlarının arkasındaki iki isim
- Yiğit Bulut ve Cemil Ertem'i işaret etti
- Müslüme’nin dedesi tutuklandı
- Müslüme'nin dedesi böyle konuşmuştu
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması