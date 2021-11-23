Son dakika | Dolar krizi patlak verdi, muhalefet harekete geçiyor

23 Kasım 2021 Salı, 16:44

Dolar kuru 13 TL’yi geçti. Euro ise, 14 TL’nin üzerine çıktı. Altın fiyatları tek tek rekor tazeledi. Yaşanan sert yükseliş piyasaları kilitledi.

Dolar krizinin ardından harekete geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomi kurmaylarını saat 18.00'de Genel Merkez'de toplantıya çağırdı. İYİ Parti'nin açıklamasında toplantıda piyasalardaki hareketliliğin ve alınması gereken önlemlerin değerlendirileceği belirtildi.

DAVUTOĞLU'DA HAMLE YAPTI

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ekonomideki gelişmelerin ardından bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile biraraya geleceğini duyurdu.

CHP MYK TOPLANIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, döviz kurlarındaki yükseliş ve ekonomideki gelişmeler nedeniyle Gaziantep ve Şanlıurfa ziyaretlerini iptal etti.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu’nun yarın saat 12.00’de Olağanüstü MYK toplantısına başkanlık edeceği öğrenildi.