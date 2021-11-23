Son dakika | Dolar krizi patlak verdi, muhalefet harekete geçiyor

Son dakika | Bügün yaşanan döviz krizinin ardından Ankara hareketlendi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, piyasalardaki gelişmeler üzerine, ekonomi kurmaylarını Genel Merkez'de toplantıya çağırdı. Yarınki programını iptal eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da saat 12.00'de MYK'yi toplayacak.

Reuters
23 Kasım 2021 Salı, 16:44
Son dakika | Dolar krizi patlak verdi, muhalefet harekete geçiyor
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Dolar kuru 13 TL’yi geçti. Euro ise, 14 TL’nin üzerine çıktı. Altın fiyatları tek tek rekor tazeledi. Yaşanan sert yükseliş piyasaları kilitledi. 

Dolar krizinin ardından harekete geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomi kurmaylarını saat 18.00'de Genel Merkez'de toplantıya çağırdı. İYİ Parti'nin açıklamasında toplantıda piyasalardaki hareketliliğin ve alınması gereken önlemlerin değerlendirileceği belirtildi.

DAVUTOĞLU'DA HAMLE YAPTI

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ekonomideki gelişmelerin ardından bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile biraraya geleceğini duyurdu.

CHP MYK TOPLANIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, döviz kurlarındaki yükseliş ve ekonomideki gelişmeler  nedeniyle Gaziantep ve Şanlıurfa ziyaretlerini iptal etti. 

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre,  Kılıçdaroğlu’nun yarın saat 12.00’de Olağanüstü MYK toplantısına başkanlık edeceği öğrenildi.


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