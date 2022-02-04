Son dakika | Dolar ve Euro güne yükselişle başladı (4 Şubat 2022 Cuma)
Son dakika haberi | Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı enflasyon verilerinin ardından dolar güne yükselişle başladı.
TÜİK, dün ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Türkiye'de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 48,69 olarak kaydedildi. Böylelikle enflasyon Nisan 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Enflasyon verilerinin ardından İstanbul serbest piyasada dolar 13,5710 liradan, avro 15,5550 liradan güne başladı.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5390 lira, avronun satış fiyatı ise 15,4120 lira olmuştu.
HÜKÜMET KURDAKİ İSTİKRARDAN MEMNUN
Analistler süreci kamu kontrolünün daha çok olduğu bir kur politikası olarak tanımlıyor. Hükümet kurdaki istikrardan memnun olduğunu belirtirken henüz ne ekonomi yönetimi ne de TCMB enflasyondaki yükselişe karşı bir politika seti açıklanmış değil.
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