Dev bankadan tedirgin eden enflasyon tahmini

03 Şubat 2022 Perşembe, 14:45

TÜİK verilerine göre, TÜFE ocakta bir önceki aya göre yüzde 11.1 ile yüzde 9.8 olan beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Aralık ayında yüzde 36.08 olan TÜFE'deki yıllık artış böylece 48.69 ile yaklaşık 20 yılın yeni zirvesine tırmandı.

Türkiye'deki enflasyon verileri sonrası bu yılın büyük kısmında enflasyonun yüzde 54-56 aralığında olacağını öngören Goldman Sachs, yüksek baz etkisi nedeniyle yıl sonunda ise seviyenin yüzde 33'lerde gerçekleşmesini bekliyor.

''BU ORANIN ÜZERİNDE KALMASINI BEKLİYORUZ''

Goldman Sachs analisti Murat Unur müşterilere yönelik notunda, "Enflasyonun şubat ayında yüzde 50'yi geçmesini ve yılın sonunda sert baz etkileri başlayana kadar bu oranın üzerinde kalmasını bekliyoruz" dedi.

''YÜZDE 33 SEVİYESİNDE TAMAMLAYACAK''

Goldman Sachs'ın değerlendirme notunda, enflasyonun bu yılın büyük kısmında yüzde 54-56 aralığında olacağının öngörüldüğü belirtilerek, yılı da diğer tahminlerin çoğundan daha yüksek olan yüzde 33 seviyesinde tamamlamasının beklendiği kaydedildi.