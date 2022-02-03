Son dakika | Merkez Bankası'ndan 'ihtiyat akçesi' kararı

03 Şubat 2022 Perşembe, 12:47

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, ''Merkez Bankası 2021 yılı dönem kârı üzerinden kâr payı avansı ödenmesine ve 2020 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verilmiştir'' ifadeleri yer aldı.

HİSSEDARLARA DAĞITIMINA BAŞLANDI

Açıklamada, “45 milyar TL kâr payı avans tutarının, 4.3 milyar TL ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır” ifadesi yer aldı.

İHTİYAT AKÇESİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın saf karının yüzde 20 'lik kesiminin zor zamanlarda kullanmak üzere ayırması sonucu oluşan paraya ihtiyat akçesi denir.

İhtiyat akçesi, olaüanüstü durumlarda , savaş durumlarında, doğal felaketlerde kullanılması için Merkez Bankası 'nın kenara ayırdığı paradır. İhtiyat akçesi bazı kesimler tarafından kefen parası olarak da nitelendirilir.