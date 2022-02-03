Son dakika | Enflasyon rakamları sonrası Euro ve dolar yükselişe geçti
Son dakika haberi | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamlarını yayımladı. Enflasyon rakamları sonrası Euro ve dolar yükselişe geçti.
TÜİK ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Türkiye'de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 48,69 olarak kaydedildi. Böylelikle enflasyon Nisan 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Enflasyon verilerinin ardından güne 13,46 TL seviyelerinde başlayan dolar, 13,62 TL sevilerini yükseldi. Güne 15,23 TL'den başlayan Euro ise, aynı saatlerde 15,40 seviyelerini test etti.
DOLAR/TL'NİN YÖNÜNÜ BELİRLİYOR
Her ne kadar dolar/TL'nin 18'i aştıktan sonra neredeyse 10'a kadar gerilediği aralık ayındaki kadar keskin hareketler artık büyük ölçüde TCMB ve kamu aktörleri tarafından yönlendirilen döviz piyasasında görülmüyor olsa da, enflasyonun seyri ve bireysel ve kurumsal tasarruf sahiplerinin döviz talebi yakından izleniyor.
Döviz piyasası sığlaştığı için arz veya talep yönlü görece düşük hacimler dolar/TL'nin yönünü belirleyebiliyor.
Ekonomi yönetimi, şirketler için vergi istisnası tanınayarak dövizden kur korumalı mevduata (KKM) geçişin cazibesinin artırmaya çalışıyor ve 10 milyar doların üzerindeki mevduatın TL'ye dönüşmesini bekliyor olsa da, analistler KKM sisteminde bu hafta yapılan değişiklikler ve bundan sonra sık değişiklik yapılma ihtimalinin sistemin cazibesinin azalttığını belirtiyorlar.
GÖZLER TCMB'DE
Bugün ayrıca saat 10.30'da yapılacak olan TCMB'nin olağanüstü genel kurul toplantısı izlenecek. Toplantı geçen yıl kârından avans ve birikmiş yedek akçenin dağıtımı gündemiyle toplanacak.
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